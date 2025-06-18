Инфляционные ожидания россиян перешли к снижению

Инфляционные ожидания россиян снизились в июне 2025 года до 13 %

Инфляционные ожидания населения снизились в России впервые с марта, когда показатель резко опустился до 12,9 процента. В июне, как следует из краткого отчета «инФОМ», опубликованного Центробанком, он составил 13,0 процента после 13,4 процента месяцем ранее.

Ожидания по поводу роста цен у респондентов без сбережений снизились с 15 до 14,3 процента. В то же время наблюдаемая россиянами инфляция, уровень которой падал в предыдущие два месяца, в июне выросла на 0,2 процентных пункта, достигнув 15,7 процента.

То, что инфляционные ожидания граждан вновь перешли к снижению, может стать еще одним аргументом в пользу дальнейшего сокращения размера ключевой ставки, которого в России ожидают в ближайшие месяцы. После первого почти за три года ее снижения до 20 процентов годовых в пресс-релизе регулятора и в заявлении главы ЦБ Эльвира Набиуллина акцент был сделан на том, что повышенные инфляционные ожидания в стране меняются «разнонаправленно», являясь одним из ключевых факторов, способных помешать более устойчивому снижению темпов роста цен в РФ.

Согласно высказываниям Набиуллиной от 6 июня, подход к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики может предполагать паузы между шагами, а также ее новое повышение в случае, если «инфляция перестанет устойчиво снижаться и, тем более, начнет расти».