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15:35, 19 марта 2025Экономика

Инфляционные ожидания россиян ускорили снижение

Инфляционные ожидания россиян снизились в марте 2025 года с 13,7 до 12,9 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Уровень инфляционных ожиданий россиян ускорил снижение, сократившись в марте с 13,7 до 12,9 процента после январских 14,0 процента, следует из краткого отчета «инФОМ», опубликованного Банком России.

Показатель практически неуклонно рос, начиная с апреля 2024 года, символически прибавив 0,1 процентных пункта даже в начале текущего года, на третий месяц после повышения ключевой ставки до 21 процента.

В то же время наблюдаемая гражданами инфляция с начала 2025-го остается практически неизменной: 16,5 процента в феврале и марте и 16,4 процента — в январе. Эти уровни являются максимальными с декабря 2023 года, когда наблюдаемая инфляция в РФ резко выросла до 17,0 процента.

Ранее в среду ЦБ сообщил, что ценовые ожидания российского бизнеса снизились за два месяца более чем на четверть, упав с 27,5 до 20,3 пункта.

Статистику представляют перед запланированным на 21 марта оглашением решения ЦБ по поводу ключевой ставки, которая, как полагает большинство аналитиков, вновь сохранится на нынешнем уровне.

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