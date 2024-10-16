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16:38, 16 октября 2024Экономика

Инфляционные ожидания россиян возобновили рост

Инфляционные ожидания россиян выросли в октябре с 12,5 до 13,4 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Инфляционные ожидания россиян в октябре возобновили рост после месячной паузы, увеличившись до 13,4 процента по сравнению с сентябрьскими 12,5 процента, следует из краткого отчета «инФОМ», опубликованного Банком России.

Снижение показателя в предыдущем месяце (с 12,9 процента) стало первым с апреля, когда инфляционные ожидания достигли минимальных с июля 2023-го 11 процентов. Нынешний же уровень оказался максимальным в текущем году и за последние 2,5 года уступает только 14,2 процента в прошлом декабре, после которых стал снижаться.

Наблюдаемая гражданами инфляция также выросла в РФ на 0,9 процентных пункта — с 14,4 до 15,3 процента, максимума с февраля 2024 года, свидетельствуют результаты опроса.

Ранее в Банке России заявили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит предсказанный ранее диапазон в 6,5-7 процентов. Минэкономразвития прогнозирует ее на конец текущего года на уровне 7,3 процента. По данным Росстата, темпы роста цен замедлились в сентябре до 8,63 процента с августовских 9,05 процента.

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      Дмитрий Воронин
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