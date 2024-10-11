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20:38, 11 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о замедлении роста цен

Годовая инфляция в сентябре замедлилась в России до 8,63 %

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Росстат сообщил о том, что темпы роста цен замедлились в сентябре до 8,63 процента с августовских 9,05 процента. В месячном сравнении потребительские цены в сентябре выросли на 0,48 процента, рассказали в ведомстве.

При этом стоимость услуг растет быстрее общих уровней инфляции. Отмечается, что показатель вырос на 11,62 процента за год и на 0,51 процента к августу текущего года.

Из плодоовощной продукции сильнее всего подорожали в первом осеннем месяце апельсины (на 14,8 процента) и огурцы (на 6,3 процента), а потеряли в цене капуста ( 23,8 процента), морковь (17 процентов), картофель (15,8 процента) и свекла (14,2 процента). Не слишком значительно — на 1,9, 1, 0,6 и 0,4 соответственно — подешевели овощные консервы для детского питания, гречневая крупа, маргарин и черный чай.

Ранее в Банке России заявили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит предсказанный ранее диапазон в 6,5-7 процентов. Минэкономразвития прогнозирует ее на конец текущего года на уровне 7,3 процента. По данным Росстата, в июле инфляция в годовом выражении составила 9,13 процента, после чего снизилась в августе и сентябре.

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      Дмитрий Воронин
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