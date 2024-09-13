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13:46, 13 сентября 2024Экономика

Банк России заявил об ожидании годовой инфляции выше предсказанных им уровней

ЦБ РФ: инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит диапазон 6,5–7,0 %

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит предсказанный ранее диапазон, следует из заявление Банка России о повышении ключевой ставки с 18 до 19 процентов годовых, опубликованного на сайте регулятора.

В ЦБ также отметили, что в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента в пересчете на год, а для возобновления процесса дезинфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Центробанк на предыдущем заседании совета директоров поднял не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в текущем году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а с конца июля стал ожидаться на уровне 6,5-7 процентов.

На прошлой неделе прогноз по росту цен в 2024 году резко повысило Минэкономразвития РФ. Показатель вырос с 5,1 до 7,3 процента, что в ведомстве объяснили более быстрым, чем ожидалось, повышением доходов населения.

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      Дмитрий Воронин
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