Банк России заявил об ожидании годовой инфляции выше предсказанных им уровней

ЦБ РФ: инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит диапазон 6,5–7,0 %

Инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит предсказанный ранее диапазон, следует из заявление Банка России о повышении ключевой ставки с 18 до 19 процентов годовых, опубликованного на сайте регулятора.

В ЦБ также отметили, что в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента в пересчете на год, а для возобновления процесса дезинфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Центробанк на предыдущем заседании совета директоров поднял не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в текущем году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а с конца июля стал ожидаться на уровне 6,5-7 процентов.

На прошлой неделе прогноз по росту цен в 2024 году резко повысило Минэкономразвития РФ. Показатель вырос с 5,1 до 7,3 процента, что в ведомстве объяснили более быстрым, чем ожидалось, повышением доходов населения.