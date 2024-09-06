Прогноз по инфляции в России резко повысили

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2024 год до 7,3 процента

По итогам 2024 года инфляция в России составит 7,3 процента. Об этом в комментарии журналистам сообщил представитель Минэкономразвития, передает РИА Новости.

Повышение прогноза оказалось достаточно резким, так как ранее предполагался рост цен только на 5,1 процента. В ведомстве объяснили ситуацию более быстрым, чем ожидалось, повышением доходов населения.

Ранее бывший министр финансов, банкир Михаил Задорнов назвал в числе причин ускорения роста цен в России, помимо роста зарплат на фоне дефицита рабочей силы, увеличение государственных расходов бюджета, а также подорожание жилья.

До этого консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters в конце августа и начале сентября, показал, что они оценивают инфляцию в России в концу года на уровне семи процентов, а также ожидают повышение ключевой ставки в сентябре до 19 процентов.