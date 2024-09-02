России предсказали новое повышение ключевой ставки

Reuters: аналитики предсказали повышение ключевой ставки в РФ до 19 % в сентябре

На заседании совета директоров 13 сентября Центробанк России вновь повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, доведя ее до 19 процентов годовых. Об этом со ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце августа и начале сентября, сообщает Reuters.

По их мнению, регулятор вынужден ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией и перегревом в экономике, а текущего уровня ставки будет недостаточно.

Рост цен к концу года будет находиться в районе 7 процентов. Это ниже текущих 9,1 процента, но выше прошлых прогнозов.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что шансы на сохранение ключевой ставки на текущем уровне тают с каждым днем, и 13 сентября ЦБ может поднять ее до 20 процентов. При этом сам он считает, что адекватным ответом на неослабевающий рост цен стала бы ставка выше 20 процентов, но такое решение было бы слишком радикальным.

До этого заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что причины для нового существенного повышения ставки есть. Одной из них он назвал сниженную чувствительность национальной экономики.