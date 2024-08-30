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10:38, 30 августа 2024Экономика

Дан прогноз о росте ключевой ставки выше 20 процентов

Банкир Пьянов: шансы того, что ключевую ставку не повысят, тают с каждым днем

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На ближайшем заседании Банка России будет принято одно из двух возможных решений по ключевой ставке. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Его цитирует РБК.

Он полагает, что в той ситуации, которая сложилась в России с ростом инфляции, ставку стоило бы поднять даже выше 20 процентов. Однако регулятор не решится сделать такой шаг. Поэтому на ближайшем заседании ЦБ либо повысит ставку с 18 до 20 процентов, либо решит дождаться репрезентативной статистики, которая покажет, как на экономику повлияло нынешнее значение этого показателя.

Пьянов заметил, что вероятность сохранения ставки на 18 процентах до конца года «тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции».

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин объяснил, что у регулятора могут быть причины для более значительного изменения ключевой ставки. К таковым он отнес то, что российская экономика стала менее чувствительна к колебаниям этого показателя.

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