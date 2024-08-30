Дан прогноз о росте ключевой ставки выше 20 процентов

Банкир Пьянов: шансы того, что ключевую ставку не повысят, тают с каждым днем

На ближайшем заседании Банка России будет принято одно из двух возможных решений по ключевой ставке. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Его цитирует РБК.

Он полагает, что в той ситуации, которая сложилась в России с ростом инфляции, ставку стоило бы поднять даже выше 20 процентов. Однако регулятор не решится сделать такой шаг. Поэтому на ближайшем заседании ЦБ либо повысит ставку с 18 до 20 процентов, либо решит дождаться репрезентативной статистики, которая покажет, как на экономику повлияло нынешнее значение этого показателя.

Пьянов заметил, что вероятность сохранения ставки на 18 процентах до конца года «тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции».

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин объяснил, что у регулятора могут быть причины для более значительного изменения ключевой ставки. К таковым он отнес то, что российская экономика стала менее чувствительна к колебаниям этого показателя.