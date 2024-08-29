Банк России оценил влияние ключевой ставки на экономику

Зампред ЦБ: экономика стала менее чувствительна к колебаниям ключевой ставки

Есть причины, по которым Банк России может пойти на более значительное изменение ключевой ставки. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки Центрального банка. Поэтому может потребоваться ее более существенное изменение.

Ранее Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки до 20-22 процентов в 2025 году. Однако реализация такого сценария возможна только тогда, когда случится мировой финансовый кризис. Кроме того, он предполагает, что давление санкций на российскую экономику усилится, мировой спрос упадет, а цены на нефть будут очень низкими. Еще одно условие — деглобализация.