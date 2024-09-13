Банк России повысил ключевую ставку

Центробанк поднял ключевую ставку до 19 процентов годовых

По итогам заседания совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 19 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Главной причиной ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) стало сохраняющееся высокое инфляционное давление, которое, скорее всего, исключает удержание инфляции к концу года ниже семи процентов, как предполагал июльский прогноз.

Накануне заседания аналитики и участники рынка расходились в оценках действий Центробанка. Прогнозы лежали в диапазоне от сохранения ставки на уровне 18 процентов до повышения на два процентных пункта. Главной причиной сомнений стала противоречивая статистика за последний месяц.

Сигналы о начавшемся охлаждении экономики пока не привели к замедлению инфляции и инфляционных ожиданий, напротив, в августе и сентябре цены росли гораздо быстрее прогнозов. С другой стороны, слишком резкое повышение ставки могло стать серьезным ударом по экономике и привести к дополнительным бюджетным расходам, что также ускорит инфляцию.