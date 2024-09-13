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13:31, 13 сентября 2024Экономика

Банк России повысил ключевую ставку

Центробанк поднял ключевую ставку до 19 процентов годовых

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам заседания совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 19 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Главной причиной ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) стало сохраняющееся высокое инфляционное давление, которое, скорее всего, исключает удержание инфляции к концу года ниже семи процентов, как предполагал июльский прогноз.

Накануне заседания аналитики и участники рынка расходились в оценках действий Центробанка. Прогнозы лежали в диапазоне от сохранения ставки на уровне 18 процентов до повышения на два процентных пункта. Главной причиной сомнений стала противоречивая статистика за последний месяц.

Сигналы о начавшемся охлаждении экономики пока не привели к замедлению инфляции и инфляционных ожиданий, напротив, в августе и сентябре цены росли гораздо быстрее прогнозов. С другой стороны, слишком резкое повышение ставки могло стать серьезным ударом по экономике и привести к дополнительным бюджетным расходам, что также ускорит инфляцию.

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