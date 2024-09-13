В России оценили вероятность сохранения уровня ключевой ставки в сентябре

Аналитик Попов: ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 18 % в сентябре

Банк России в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 18 процентов, такую оценку в беседе с РИА Новости дал главный аналитик ПСБ Денис Попов.

По его словам, предпосылками к этому являются постепенное развитие трендов на снижение инфляции и охлаждение экономической активности и внутреннего спроса. Эксперт также допустил вероятность постепенного смягчения денежно-кредитной политики регулятора в конце первого квартала 2025 года.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров придерживается аналогичного мнения о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. «В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции», — пояснил он.

Ранее аналитики Росбанка предположили, что повышение ключевой ставки до 19 процентов годовых, скорее всего, состоится 25 октября, по итогам следующего заседания совета директоров ЦБ.