Ключевой ставке предсказали сохранение до октября

Аналитики Росбанка: ЦБ отложит до октября повышение ключевой ставки до 19 %

Банк России, скорее всего, отложит повышение ключевой ставки (на 100 базисных пунктов, до 19 процентов) до заседания, которое состоится 25 октября 2024 года, считают аналитики Росбанка, которых цитирует «Интерфакс».

Ожидания сохранения ставки по результатам предстоящего в конце текущей недели обсуждения эксперты связывают с тем, что в августе, после предыдущего повышения показателя, с одной стороны сохранялись повышенный уровень роста цен и инфляционные ожидания населения, с другой — инфляция возвращалась к сезонной норме.

Отмечается, что риски связаны с высокой потребительской активностью и ростом кредитования, который регулятор сейчас старается остудить новыми мерами, а также с расходами бюджета, планируемыми Минфином РФ на 2025 год. На фоне всего этого, предсказывают в банке, «регулятор будет осторожно оценивать необходимость повышения ставки, собирая как можно больше информации о состоянии экономики» и не станет повышать ставку 13 сентября.

Ранее глава ВТБ Алексей Костин также предположил, что на предстоящем заседании Центробанка ключевая ставка останется на уровне 18 процентов годовых. В свою очередь большинство опрошенных ТАСС экспертов сочли, что к концу года регулятор доведет ставку до 20 процентов годовых.