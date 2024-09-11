Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 11 сентября 2024Экономика

Ключевой ставке предсказали сохранение до октября

Аналитики Росбанка: ЦБ отложит до октября повышение ключевой ставки до 19 %

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России, скорее всего, отложит повышение ключевой ставки (на 100 базисных пунктов, до 19 процентов) до заседания, которое состоится 25 октября 2024 года, считают аналитики Росбанка, которых цитирует «Интерфакс».

Ожидания сохранения ставки по результатам предстоящего в конце текущей недели обсуждения эксперты связывают с тем, что в августе, после предыдущего повышения показателя, с одной стороны сохранялись повышенный уровень роста цен и инфляционные ожидания населения, с другой — инфляция возвращалась к сезонной норме.

Отмечается, что риски связаны с высокой потребительской активностью и ростом кредитования, который регулятор сейчас старается остудить новыми мерами, а также с расходами бюджета, планируемыми Минфином РФ на 2025 год. На фоне всего этого, предсказывают в банке, «регулятор будет осторожно оценивать необходимость повышения ставки, собирая как можно больше информации о состоянии экономики» и не станет повышать ставку 13 сентября.

Ранее глава ВТБ Алексей Костин также предположил, что на предстоящем заседании Центробанка ключевая ставка останется на уровне 18 процентов годовых. В свою очередь большинство опрошенных ТАСС экспертов сочли, что к концу года регулятор доведет ставку до 20 процентов годовых.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В российской Арктике сбили три боевых дрона. Перед атакой в небе были замечены самолеты-разведчики НАТО

      В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

      В России призвали возродить всеобщий призыв в армию

      В российском регионе обнаружили необычный гриб

      В Минфине заговорили о снижении ипотечных ставок

      США объявили о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов

      Медсестру застыдили за наряд для похода в магазин после тренировки

      Главного муфтия Таджикистана ранили в мечети

      Россиянин откусил часть уха студенту из-за татуировки

      Депутат Рады призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше