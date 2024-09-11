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13:28, 11 сентября 2024Экономика

В России приготовились к ключевой ставке 20 процентов

ТАСС: эксперты ожидают ключевую ставку ЦБ к концу года на уровне 20 процентов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Решение об уровне ключевой ставки, которое пример совет директоров Центробанка 13 сентября, спрогнозировать сложно, он может как сохранить ее на уровне 18 процентов, так и повысить на два процентных пункта. Об этом говорят опрошенные ТАСС эксперты.

При этом к концу года у аналитиков более определенные ожидания, большинство из них полагают, что регулятор доведет ставку до 20 процентов годовых. Таким образом, разногласие касается сроков повышения, но не направления.

В прошлый раз в конце июля ЦБ поднял ставку сразу на два процентных пункта, но даже такое ужесточение не привело к ожидаемым результатам. Рост инфляции и инфляционных ожиданий продолжился, а уровень кредитования остается на повышенном уровне.

Тем не менее последние данные можно трактовать как начало охлаждения экономики, поэтому эксперты допускают, что регулятор может взять паузу, чтобы в октябре получить больше данных и принять выверенное решение. Другие отмечают, что ЦБ может посчитать недопустимым очередное промедление, потому что год назад такая тактика не привела к успеху.

Также отмечается, что проект бюджета на 2025 год выйдет только в октябре, и с ним будет больше информации по планам жесткости денежно-кредитной политики на следующий год. Эксперты считают невозможным снижение ставки в обозримом будущем, потому что в условиях дефицита кадров и высоких темпов роста доходов населения следует поддерживать нормы сбережений, иначе справиться с высокой инфляцией не получится.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов предположил, что к концу года ставка может вырасти даже до 22 процентов. По его мнению, угроза проинфляционных факторов колоссально высока и может спровоцировать ЦБ на резкое ужесточение.

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      Платон Щукин
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