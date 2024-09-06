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04:24, 6 сентября 2024Экономика

Экономист дал прогноз по ключевой ставке

Экономист Ордов допустил рост ключевой ставки до конца года до 20-22 процентов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

До конца года Центральный банк (ЦБ) может поднять ключевую ставку до 20-22 процентов, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил мотивацию регулятора.

Мы видим весь потенциал роста в этом году до 20-22 процентов. Это связано с данными по инфляции, и в этом отношении угроза дальнейших проинфляционных факторов колоссально высока. Это может сподвигнуть ЦБ к более жесткой и более агрессивной денежно-кредитной политике

Константин Ордовэкономист

«Пока большинство аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что ставка может быть повышена до 20 процентов уже на ближайшем заседании. С другой стороны, мы слышим, что и ЦБ не склонен драматизировать подобного рода ситуацию. У нас есть внешние факторы, мы с вами слышим о предкризисном состоянии американской экономики. Вполне вероятно, если мировые Центробанки в ближайшее время примут решение о снижении ключевой ставки у себя, наш рост будет неоправданно более жесткий по отношению к бизнесу и созданию неконкурентного доступа к финансированию для компаний», — объяснил он.

По мнению экономиста, среди аналитиков есть консенсус о перспективах роста показателя. Однако мнения расходятся относительно снижения ключевой ставки, отметил специалист.

«В какой момент ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики остается под большим вопросом. Похоже, это переходит на 2026 год. Если перегнуть палку сейчас и сделать 22 процента до конца года, то 2025 год может начаться с не очень хороших экономических новостей», — заключил он.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объяснил, что Центробанк с прошлого года повышает ключевую ставку, чтобы остудить перегретую экономику. Сейчас показатель находится на уровне 18 процентов. Следующее заседание Банка России намечено на 13 сентября. Аналитики допускают новое повышение.

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