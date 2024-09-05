Путин объяснил необходимость повышения ключевой ставки

Путин объяснил повышение ключевой ставки необходимостью охладить экономику

Повышение ключевой ставки, на которое с декабря прошлого года идет Центробанк, связано с необходимостью охладить перегретую экономику. Таким образом действия регулятора на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) объяснил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в видеосервисе Rutube.

Его комментарий прозвучал за неделю до очередного заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. На этот раз эксперты существенно расходятся в прогнозах.

Подавляющее большинство отмечают, что поводов для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) нет, к тому же об этом ничего не говорят и в самом ЦБ. Возможными исходами аналитики видят как сохранение ставки на уровне 18 процентов годовых, так и повышение ее на один или сразу два процентных пункта, до 19 или 20 процентов.

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе ВЭФ признал, что аналитики его банка склоняются к самому жесткому варианту, в то время как он ожидает, что ЦБ возьмет паузу. Однако никто из них не ожидает снижения до конца года.

Участники макроэкономического опроса ЦБ считают, что в среднем в сентябре-декабре уровень ставки составит 19 процентов. В опросе Reuters аналитики сошлись во мнении, что ставка поднимется до 19 процентов уже в сентябре, а инфляция к концу года составит семь процентов.