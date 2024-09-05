Костин заявил о сохранении ЦБ текущей ключевой ставки

Глава ВТБ Костин: ЦБ России сохранит ключевую ставку на уровне 18 процентов

Центральный банк (ЦБ) России сохранит ключевую ставку на уровне 18 процентов на ближайшем заседании. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

«Я не знаю. Я склонен думать, что она сохранится, мои аналитики считают, что она вырастет до 20 процентов. Мы считаем, что достаточно на долгую перспективу она, по крайней мере до конца года не ждем снижения точно», — сказал он.

Костин подчеркнул, что действие ключевой ставки на российскую экономику поменялось, в связи с чем нужно изменить парадигму ее применения. Он добавил, что уже говорил об этом с руководством Центробанка.

Ранее участники макроэкономического опроса ЦБ пришли к выводу, что средняя ключевая ставка Банка России в 2024 году составит 17,1 процента, а в сентябре-декабре — 19 процентов. В июле ожидания по ставке за 2024 год равнялись 16,8 процента.