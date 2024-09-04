Банк России сообщил о росте прогноза по ключевой ставке

ЦБ сообщил о росте прогноза средней ключевой ставки в сентябре-декабре до 19 %

Средняя ключевая ставка Банка России в 2024 году составит 17,1 процента, а в сентябре-декабре — 19 процентов. К такому выводу пришли участники макроэкономического опроса ЦБ, сообщает РИА Новости. В июле ожидания по ставке за 2024 год равнялись 16,8 процента.

Также за два месяца вырос прогноз на 2025 год — с 15 процентов до 16,1 процента, а на 2026-й — с 10,6 процента до 11,5 процента. Ниже десяти процентов ставка опустится только в 2027-м — 8,6 процента.

Одновременно аналитики подняли прогноз по инфляции — 7,3 вместо 6,5 процента в 2024 году и 4,8 вместо 4,4 процента в 2025-м. Прогноз по росту ВВП повышен на 0,4 процентного пункта, до 3,6 процента, а в 2025-2027 годах рост составит 1,7-2 процента.

Ранее опрос Reuters показал, что большинство экономистов ожидает повышения ключевой ставки в России до 19 процентов по итогам заседания совета директоров Центробанка 13 сентября. В свою очередь, бывший министр финансов России и банкир Михаил Задорнов не исключил роста сразу до 20 процентов.

К таким выводам аналитиков подталкивают сохранение роста цен, высокий уровень кредитования, повышенные инфляционные ожидания, а также слишком сильное охлаждение перегретой экономики.