В России заявили о готовности рынка к повышению ключевой ставки

Задорнов: рынок в России готов к повышению ключевой ставки до 20% в сентябре

Рынок в России готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики в сентябре. Об этом заявил бывший министр финансов и банкир Михаил Задорнов, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, в России нет смысла снижать ключевую ставку. У Центробанка есть два варианта: либо оставлять показатель на уровне 18 процентов, либо повышать сразу на два процентных пункта, до 20. При этом поднять ставку регулятор мог в июле, но передумал из-за ожиданий рынка и оглядки на расходы казны.

«Разница между льготной и рыночной ставкой по разного рода госпрограммам возмещается из казны. Речь не только о новых выдачах, но и о длящихся обязательствах — кредитах, выданных в предшествующие годы. Разница бюджетных трат при ставках в 14 и 18 процентов (во втором полугодии) — сотни миллиардов рублей», — пояснил Задорнов.

С началом осени регулятор будет учитывать замедляющуюся динамику выдачи ипотек, охлаждение в розничной торговле и первые данные по урожаю. От этих факторов он будет отталкиваться при решении по ключевой ставке, пояснил бывший глава Минфина.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Банк России может поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых, если инфляция, а вместе с ней цены, продолжат демонстрировать рост. По мнению парламентария, ЦБ необходимо наделить новыми полномочиями, которые помогут «охлаждать пыл» при помощи регуляторных мер, для сдерживания аппетитов финансово-кредитных организаций на выдачу займов сильно закредитованной части населения РФ.