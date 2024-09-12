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15:44, 12 сентября 2024Экономика

Европейский Центробанк снизил все ключевые ставки

ЕЦБ второй раз в 2024 году снизил все три ключевые ставки

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевые процентные ставки, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), начатый после долгого перерыва в начале лета текущего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

До июньского решения ставки не менялись девять месяцев, а снижать их тогда начали впервые с 2019 года.

После понижения на 25 базисных пунктов базовая ставка, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии были уменьшены до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. Теперь их значения составят 3,9, 3,65 и 3,5 процента. Таким образом шаг снижения оказался более значительным, чем ранее.

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      Дмитрий Воронин
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