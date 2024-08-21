Глава Центробанка Италии высказался о дальнейшем снижении ставок в Европе

Глава ЦБ Италии Панетта назвал разумным ожидание дальнейшего снижения ставок ЕЦБ

Глава ЦБ Италии Фабио Панетта высказался по вопросу дальнейшего снижения ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает «Интерфакс».

Руководитель регулятора назвал ожидания смягчения денежно-кредитной политики разумными, напомнив, что инфляция в еврозоне сейчас замедляется.

В начале июня ЕЦБ объявил о первом за девять месяцев изменении ставок. Шаг их первого с 2019 года снижения, как и ожидали аналитики, составил 25 базисных пунктов. Базовую ставку, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии уменьшили до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. Показатель роста цен на этом фоне в целом оставался стабильным — в первом летнем месяце он замедлился к маю с 2,6 до 2,5 процента, а в июле проследовал в обратном направлении.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за август будут опубликованы 30 августа, а следующее заседание регулятора, где будут приниматься решения по ставкам, состоится 12 сентября.