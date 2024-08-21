Глава Центробанка Италии высказался о дальнейшем снижении ставок в Европе

Глава ЦБ Италии Фабио Панетта высказался по вопросу дальнейшего снижения ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает «Интерфакс».
Руководитель регулятора назвал ожидания смягчения денежно-кредитной политики разумными, напомнив, что инфляция в еврозоне сейчас замедляется.
В начале июня ЕЦБ объявил о первом за девять месяцев изменении ставок. Шаг их первого с 2019 года снижения, как и ожидали аналитики, составил 25 базисных пунктов. Базовую ставку, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии уменьшили до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. Показатель роста цен на этом фоне в целом оставался стабильным — в первом летнем месяце он замедлился к маю с 2,6 до 2,5 процента, а в июле проследовал в обратном направлении.
Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за август будут опубликованы 30 августа, а следующее заседание регулятора, где будут приниматься решения по ставкам, состоится 12 сентября.