Рост цен в Европе замедлился

Eurostat: годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,5 процента в июне

По итогам июня темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились до 2,5 процента в годовом выражении. О снижении инфляции в регионе сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Для сравнения, в мае показатель находился на уровне в 2,6 процента. Таким образом, за месяц темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились на 0,1 процентного пункта (п.п.). Целевой показатель по инфляции для стран еврозоны, установленный руководством Европейского центробанка (ЕЦБ), составляет два процента. Темпы роста потребительских цен в регионе недотянули 0,5 п.п. до необходимой планки.

Аналитики уточнили, что стоимость услуг в еврозоне в июне увеличилась в среднем на 4,1 процента. В свою очередь, цены на различные виды промышленной продукции в регионе повысились за первый летний месяц на 0,7 процента. В то же время темпы роста стоимости продуктов питания, алкогольной и табачной продукции замедлились до 2,5 процента, на энергоносители — до 0,2 процента.

По итогам июня годовая инфляция в еврозоне практически вернулась на уровень марта. Тогда темпы роста потребительских цен в регионе составляли 2,4 процента. В то же время установленный в первый летний месяц показатель оказался ниже, чем в феврале (2,6 процента).