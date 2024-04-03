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14:00, 3 апреля 2024Экономика

В Европе замедлилась инфляция

Годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,4 %

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

По предварительной оценке, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта 2024 года замедлилась до 2,4 процента. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет РИА Новости.

Таким образом темпы роста потребительских цен в Европе стали минимальными с ноября прошлого года. Опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали, что в марте инфляция сохранится на уровне прошлого месяца — 2,6 процента.

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В то же время безработица в зоне евро в феврале не изменилась по сравнению с показателем января — 6,5 процента, сказано в отчете статистического европейского агентства. Эксперты прогнозировали чуть меньшие значения — 6,4 процента.

Ранее стало известно, что по итогам марта рост потребительских цен в Турции ускорился до 68,5 процента в годовом выражении. По данным Национального института статистики средиземноморской страны (TUIK), в месячном выражении индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране увеличился на 3,16 процентного пункта. В сравнении с декабрем 2023-го ИПЦ вырос на 15,06 процентного пункта, а к среднегодовому значению 2023-го — на 57,5 процентного пункта, уточнили в ведомстве.

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