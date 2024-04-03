Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 3 апреля 2024Экономика

Рост цен в Турции ускорился

TUIK: инфляция в Турции ускорилась до 68,5 процента в марте

Фото: Anne Pollmann / dpa / Globallookpress.com

По итогам марта 2024-го рост потребительских цен в Турции ускорился до 68,5 процента в годовом выражении, хотя в феврале составлял 67,07 процента. Об этом сообщается на сайте Национального института статистики средиземноморской страны (TUIK).

В месячном выражении индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране увеличился на 3,16 процентного пункта. В сравнении с декабрем 2023-го ИПЦ вырос на 15,06 процентного пункта, а к среднегодовому значению 2023-го — на 57,5 процентного пункта, уточнили в ведомстве.

Наименьший прирост стоимости среди всех потребительских категорий по итогам марта продемонстрировали одежда и обувь (плюс 50,1 процента). Наибольшие темпы увеличения цен были зафиксированы в сегменте образовательных услуг (плюс 104,07 процента).

Материалы по теме:
Турция стоит на пороге глубокого кризиса. Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
Турция стоит на пороге глубокого кризиса.Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
24 июня 2023
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
29 июня 2023

Инфляция в Турции в годовом выражении продолжает расти не первый месяц. Так, в январе 2024 года темпы роста потребительских цен в стране составили 64,86 процента, а в декабре — 64,77 процента.

На этом фоне обозреватель местной газеты Ekonomim Сервет Йылдырым спрогнозировал сохранение высокой инфляции в Турции как минимум в ближайшие два года. При этом противоположных ожиданий придерживаются в турецком Центробанке. Там прогнозируют, что к концу 2024 года инфляция в стране резко замедлится до 36 процентов, а в 2025-м — до 14 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Полиция Норвегии заявила о поступившей угрозе взрыва в парламенте страны

      Российский ИИ используют для перехвата дронов ВСУ

      Ущерб производителя чипов для Apple от землетрясения подсчитали

      Лепс назвал привлекающие его в женщинах качества

      США и Израиль разошлись по ключевым вопросам в Газе

      Российского бармена осудят за госизмену и попытку теракта

      Экс-футболист Павел Мамаев потребовал от бывшей жены 10 миллионов рублей

      Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

      Генсек НАТО назвал причину для увеличения военной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше