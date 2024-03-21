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11:39, 21 марта 2024Экономика

В Турции спрогнозировали сохранение высокой инфляции

Ekonomim: высокая инфляция в Турции сохранится как минимум на два года

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Высокая инфляция в Турции сохранится надолго. Об этом заявил колумнист газеты Ekonomim Сервет Йылдырым.

«Турция будет жить с высокой инфляцией еще как минимум два года», — сказал он. По словам автора издания, если Центробанк страны не продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, то этот период может затянуться на еще более долгий срок. «Либо вместо высокой инфляции нам придется жить с гиперинфляцией», — добавил Йылдырым.

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4 марта 2024

Регулятор Турции прогнозирует снижение инфляции с текущих 67 до 36 процентов к концу этого года и до 14 процентов — в 2025 году. Ранее министр финансов и казначейства республики Мехмет Шимшек заявлял, что власти страны планируют достичь однозначных показателей инфляции к 2026 году.

Ранее источник в одном из турецких госбанков сообщил, что проблемы с платежами в Турцию из России по-прежнему сохраняются. По словам собеседника агентства РИА Новости, банковский сектор страны не видит каких-либо подвижек в этом вопросе. «Мы не можем сделать каких-либо кардинальных шагов, поскольку сами находимся в (американской — прим. «Ленты.ру») финансовой системе и можем подвергнуться санкциям», — объяснил он.

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