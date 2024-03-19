В Турции рассказали о сохранении проблем с платежами из России

Госбанк Турции: проблемы с платежами из России все еще сохраняются

Проблемы с платежами в Турцию из России по-прежнему сохраняются. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал источник в одном из турецких госбанков.

По словам собеседника агентства, банковский сектор страны не видит каких-либо подвижек в этом вопросе. «Мы не можем сделать каких-либо кардинальных шагов, поскольку сами находимся в финансовой системе (американской — прим. «Ленты.ру») и можем подвергнуться санкциям», — объяснил он.

Источник также отметил, что на данный момент сложно говорить о сроках возвращения к нормальной работе с платежами из России. «Неизвестно, когда проблема найдет решение», — подчеркнули в госбанке республики.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что для решения возникшей в начале года проблемы с платежными переводами между странами ведется активная работа, но перебои «во многом сохраняются». Главной задачей в этой сфере дипломат назвал стремление сохранить «более или менее штатное функционирование системы расчетов» между российским и турецким бизнесом. Согласно его оценке, ситуация с ними различается в зависимости от секторов экономики.