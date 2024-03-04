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15:41, 4 марта 2024Экономика

Посол России оценил ситуацию с платежами в Турцию

Посол РФ в Турции: проблема с платежами во многом сохраняется

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Для решения возникшей в начале 2024 года проблемы с платежными переводами между Россией и Турцией ведется активная работа, но перебои «во многом сохраняются», рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Ерхов.

Главной задачей в этой сфере дипломат назвал стремление сохранить «более или менее штатное функционирование системы расчетов» между российским и турецким бизнесом. Согласно его оценке, сейчас ситуация с ними различается в зависимости от секторов экономики.

«Есть секторы, где ситуация получше, есть, где потяжелей. Какие-то переводы где-то еще "застревают", что называется, "в пути", какие-то проходят, как сообщают нам партнеры», — сказал Ерхов, призвавший российские компании, терпящие убытки от сложившегося положения, сообщать о каждом таком случае торгпредству РФ в Турции ради принятия мер.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. Как выяснилось, причиной произошедшего стало давление со стороны США, грозящих вторичными санкциями финансовым организациям, которые «поддерживают военные усилия России». Месяц спустя стало известно о частичном возобновлении переводов. В то же время, как пишут «Ведомости», сроки оплаты и проведения трансакций из России в Турцию и Китай сейчас увеличились из-за необходимости проводить финансовые операции через третьи страны.

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      Дмитрий Воронин
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