Сроки платежей из России в Турцию и Китай резко выросли

«Ведомости»: сроки проведения платежей в Китай и Турцию выросли до 5-10 дней

Сроки оплаты и проведения трансакций из России в Китай и Турцию резко выросли. Об этом со ссылкой на логистические компании сообщает газета «Ведомости».

Из-за ограничения прямых расчетов с Россией со стороны банков финансовые операции с Турцией приходится проводить через «прокладки» в третьих странах. В результате средний срок платежа увеличился до десяти дней, заявила основатель мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева. Аналогичная ситуация возникла с Китаем — независимо, какая система межбанковских переводов используется — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS, срок платежей вырос с одного до трех-пяти дней. В некоторых случаях задержки длились вплоть до 40 дней.

За оплату через третьи страны Китай берет от 2,5 до 7 процентов от суммы перевода, в Турции — от 5 до 15 процентов. Через какие именно страны проводятся платежи, бизнес не раскрывает, чтобы не нарушить цепи поставок, добавила Фомичева.

Большинство иностранных финансовых организаций стали запрашивать страну происхождения товара и информацию о конечном покупателе, проверять, к какой категории относится товар, его назначение и область дальнейшего применения. Из-за этого возникли проблемы с расчетами за электронику, оборудование и запчасти, одежду, дизельные двигатели и насосы, отметили источники. Турецкие банки рассчитываются с Россией напрямую только за продукты, лекарства, сельхозпродукцию, текстиль, платежи в сегментах туризма и образование. В прочих сегментах турецкие банки-корреспонденты возвращают платежи из-за «внутренней политики организаций».

Китайские банки также ограничили платежи за санкционные виды товаров. Иногда они требуют подтверждения, что продукция не будет поставляться в Крым или использоваться для нужд оборонного комплекса. Платежи проходят по максимально обоснованным и прозрачным контрактам со множеством вопросов и проверок, но даже крупные банки иногда возвращают переводы за определенные категории товаров без объяснения причин.

С начала 2024 года три из четырех крупнейших банков Китая перестали принимать платежи от российских подсанкционных кредитных организаций. Ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Также стало известно об отказе работать с Россией банков Турции. Причиной стали опасения введения санкций против них. Информаторы уточнили, что имеют в виду как разрыв корреспондентских отношений, так и приостановку обработки платежей без формального закрытия договоров.

По словам посла Китая в Москве Чжана Ханьхуэя, причиной сбоев в расчетах с Россией стали третьи страны, которые «создают проблемы». При этом использование национальных валют упрощает контакты между предпринимателями двух стран, добавил дипломат.