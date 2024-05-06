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05:42, 6 мая 2024Экономика

В небе над четырьмя российскими регионами зафиксировали северное сияние

Северное сияние в ночь на 6 мая зафиксировали в небе над четырьмя областями
СюжетМагнитные бури:

Фото: Unsplash

Северное сияние в ночь на 6 мая зафиксировали в небе над Московской, Ленинградской, Калужской и Тверской областями. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Появление северного сияния синоптики связали с начавшейся на Земле мощной магнитной бурей. По словам ученых Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, она стала третьей по силе с начала 2024 года.

Ранее российский ученый усомнился в негативном влиянии магнитных бурь на человека. Так, вспышечные события, произошедшие в марте, не оказали серьезного воздействия на организм. Правда, определенный риск возмущения магнитного поля несут для летчиков и космонавтов — на больших высотах происходит радиационное облучение.

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      Юлия Мискевич
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