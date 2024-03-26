Ученый из Уфы опроверг влияние магнитных бурь на человека

Ученый из Уфы Фарит Закирьянов опроверг влияние магнитных бурь на человека

Кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг влияние магнитных бурь на человека. Комментарий ученого публикует издание Prufy.ru со ссылкой на пресс-службу Уфимского университета науки и технологий.

Возникшие ранее мощные вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле, вследствие чего на небе наблюдаются яркие северные сияния. Сильнейший уровень магнитной бури был зафиксирован в Мурманске, Москве, а также в населенных пунктах Диксон, Тикси и Баренцбург. Кроме того, в некоторых районах страны нарушилась радиосвязь.

По словам ученого, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, поскольку изменение величины магнитного поля незначительно. Закирьянов уточнил, что в исследованиях, в которых сообщается о негативном влиянии магнитных бурь на человека, не всегда присутствуют научные аргументы.

Собеседник издания подчеркнул, что возмущения магнитного поля могут нести определенный риск для летчиков и космонавтов. Он объяснил, что на больших высотах происходит радиационное облучение.

Ранее в марте россиянам предсказали серию мощных геомагнитных вспышек. Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН пришли к выводу, что магнитная буря, прошедшая 21 марта, станет прелюдией к серии мощных вспышек на Солнце.