Россиянам предсказали серию мощных геомагнитных вспышек

В РАН предсказали серию мощных вспышек на Солнце

Магнитная буря, прошедшая 21 марта, станет прелюдией к серии мощных вспышек на Солнце. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Крупные геомагнитные возмущения, по их данным, могут начаться в ближайшие пару недель. При этом череда вспышечных событий, как предсказывают ученые, окажется довольно затяжной.

Колебания магнитосферы будут фиксироваться и ночью 23 марта. Согласно прогнозам на апрель, слабые магнитные бури ожидаются 16-го и 17-го числа. Им присвоили класс G1.

27 февраля на Солнце произошли три мощнейших за последние пять лет вспышки. Возникшая вследствие этого буря, однако, не оказалась сильной и быстро прекратилась. Мощные вспышки, зафиксированные в конце января, вовсе не вызвали магнитной бури. Они продолжались в течение 28 и 61 минуты.