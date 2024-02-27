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17:03, 27 февраля 2024Среда обитания

На Земле началась магнитная буря

К магнитной буре на Земле привели три вспышки на Солнце
СюжетВспышки на солнце:

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

Три мощнейших вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле, сообщают «Метеовести».

Вспышки вошли в пятерку самых сильных, произошедших с начала 25 солнечного цикла, то есть с декабря 2019 года. Специалисты отметили, что группа солнечных пятен уже преодолела линию Земля–Солнце и в настоящее время смещается к восточному краю солнечного диска, при этом часть солнечного вещества «зацепила» Землю.

Характеризующий уровень возмущений геомагнитного поля коэффициент Кр после 6:00 утра по московскому времени превысил отметку в четыре единицы, и магнитосфера перешла в слабо возмущенное состояние. Коэффициент достиг отметки в пять единиц более чем через три часа, что означает, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

Специалисты отметили, что в настоящее время на Земле проходит первая магнитная буря с начала 2024 года. При этом прогнозы не подразумевают ее усиление. Напротив, ожидается, что буря в скором времени прекратится.

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      Мария Черкасова
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