Названы способы пережить магнитную бурю

Эндокринолог Павлова: во время магнитных бурь стоит избегать жареного и жирного

В период магнитных бурь метеочувствительные люди могут прибегнуть к нескольким видам самопомощи, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Способы пережить магнитную бурю она назвала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней. Она заявила, что в это время обязательно нужно принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты. «Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства», — пояснила она. Кроме того, подчеркнула Павлова, нужно держать под рукой таблетки, помогающие купировать симптомы метеозависимости: средства от головной боли, препараты для нормализации давления, сердечного ритма.

В период магнитных бурь, продолжила эндокринолог, лучше не провоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта — стоит избегать жирного, жареного, соленого. «Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. Многим помогает ароматерапия (лаванда, роза, лимон, мята и так далее), расслабляющий массаж, неспешная йога и медитация», — перечислила специалист.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова объяснила влияние магнитных бурь на человека.

«Мы все состоим отчасти, наверное, из жидкости, на которую влияют. На перемещение жидкости, наверное, влияют магнитные бури», — заявила Позднякова. Она добавила, что самочувствие может ухудшаться до наступления магнитной бури, во время и после нее.