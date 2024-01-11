Объяснено влияние магнитных бурь на людей

Метеоролог Позднякова: магнитные бури влияют на людей из-за жидкости

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей из-за жидкости в живых организмах. Так влияние явления на людей объяснила метеоролог Татьяна Позднякова, передает Pravda.Ru.

«Мы все состоим отчасти, наверное, из жидкости, на которую влияют. На перемещение жидкости, наверное, влияют магнитные бури», — заявила Позднякова. Она добавила, что самочувствие может ухудшаться до наступления магнитной бури, во время и после нее.

По словам метеоролога, магнитные бури влияют не только на самочувствие людей, но также на атмосферу, что может вызвать различные проблемы с технологиями и коммуникацией.

Ранее климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева заявила, что прямых доказательств влияния магнитных бурь на погодные условия и самочувствие людей не существует.