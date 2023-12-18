Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

Метеоролог Зайцева: доказательств метеозависимости не существует

Из-за сильнейшей за последние шесть лет вспышки на Солнце на Земле в ближайшие дни прогнозируются магнитные бури. Их влияние на природу и человека оценила климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с агентством RuNews24.ru.

По словам эксперта, прямых доказательств влияния магнитных бурь на погодные условия и самочувствие людей не существует. «Прямых доказательств того, что погода реагирует на магнитные бури, их нет. Никаких. Конечно, в первую очередь магнитная буря, скорее всего, вызовет перебои со связью, изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят наши все радиосигналы. Поэтому это очень трудно сказать, тем более на фоне такой сложной погоды, которая у нас есть по сезону. А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них — я не слышала», — заявила метеоролог.

Помимо этого, Зайцева ответила на вопрос о том, повлияют ли магнитные возмущения на погоду в Европейской части России и связаны ли они с тем, что в последние дни в Московском регионе фиксировались аномальные снегопады. «Магнитные бури и снегопады никакой взаимосвязи не имеют. Это все оттого, что земля с нами шутит. Было мало снега и вот теперь его выше крыши, вам мало воды — заливает, заливало — вот засуха. Мы же на простом куске камня крутимся вокруг солнца. Конечно, атмосферная циркуляция в последние десятилетия, безусловно, привела к изменениям в климате и погоде, которые мы наблюдаем», — добавила доктор географических наук.

Ранее в декабре стало известно, что на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, ее мощность составила Х2,8. Специалисты предупредили, что такие явления служат предвестниками магнитных бурь.