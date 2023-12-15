На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за шесть лет

«Фобос»: на Солнце произошла самая сильная вспышка за шесть лет с мощностью Х2,8

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, ее мощность составила Х2,8, сообщил центр погоды «Фобос».

По данным специалистов, она произошла в четверг, 14 декабря, около 20:00 по московскому времени. «Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были отмечены еще в 2017 году», — подчеркнули эксперты. Этой вспышке предшествовали две средние по мощности — М5,8 в 10.44 и М2,3, которые произошли в 16:48 по московскому времени.