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00:09, 15 декабря 2023Среда обитания

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за шесть лет

«Фобос»: на Солнце произошла самая сильная вспышка за шесть лет с мощностью Х2,8

Фото: Global Look Press

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, ее мощность составила Х2,8, сообщил центр погоды «Фобос».

По данным специалистов, она произошла в четверг, 14 декабря, около 20:00 по московскому времени. «Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были отмечены еще в 2017 году», — подчеркнули эксперты. Этой вспышке предшествовали две средние по мощности — М5,8 в 10.44 и М2,3, которые произошли в 16:48 по московскому времени.

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      Марина Совина
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