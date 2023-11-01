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16:51, 1 ноября 2023Наука и техника

Спрогнозирован пик активности Солнца

NOAA: пик солнечной активности начнется в 2024 году
СюжетМагнитные бури:

Фото: NASA / Globallookpress.com

По мнению экспертов Центра прогнозирования космической погоды NOAA, Солнце достигнет пика своего текущего цикла активности в 2024 году, на год раньше, чем прогнозировалось в 2019-м. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Space.com.

Согласно заявлению NOAA, в пересмотренном прогнозе пик активности 25-го солнечного цикла, известный как «солнечный максимум», приходится на период с января по октябрь 2024 года. Пик начнется раньше, будет сильнее и продлится дольше, чем прогнозировалось в 2019 году.

Солнечный цикл — это примерно 11-летний период солнечной активности, который зависит от магнитного поля и характеризуется сменой частоты и интенсивности солнечных пятен на поверхности. Прогнозы о том, когда наступит солнечный максимум, основаны на долгосрочных исторических данных о количестве солнечных пятен, современной статистике и моделях солнечного динамо — потока горячих ионизированных газов внутри Солнца, которые генерируют магнитное поле звезды.

Прогнозы солнечной активности представляют важное значение, поскольку геомагнитные бури, вызванные вспышками плазмы, известные как выбросы корональной массы, могут влиять на электрические сети, сигналы GPS, уводить спутники с орбиты и представлять радиационный риск для работников авиакомпаний и астронавтов.

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      Александр Еникеев
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