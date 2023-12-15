На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

«Фобос»: на Солнце произошла сильнейшая вспышка X-класса за последние шесть лет

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, мощность которой составила Х2,8. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».

Специалисты предупредили о предстоящей магнитной буре в субботу, 16 декабря.

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку

По данным экспертов, сильнейшая за последние годы вспышка возникла около 20:00 по московскому времени в четверг, 14 декабря. Ей присвоили Х2,8 балла мощности. Этой вспышке предшествовали две среднего уровня — 10:44 (М5,8 балла) и 16:48 (М2,3 балла).

Сегодня, около 20:00 по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года Центр погоды «Фобос»

По интенсивности явление, произошедшее в четверг, опередило вспышку 17 февраля 2023 года, мощность которой оценили в Х2,2 балла.

Мощные вспышки на Солнце регистрировали в 2017 году

До этого рекордные вспышки на Солнце фиксировали шесть лет назад. 6 сентября 2017 года произошла вспышка с баллом X9,3; 7 сентября — X9,3. 11 сентября была замечена вспышка, которой присвоили балл X8.2. Эти события вызвали нарушения радиосвязи и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли.

Что такое солнечные вспышки?

Самая сильная солнечная вспышка, зафиксированная в современную эпоху, произошла 4 ноября 2003 года. Она была классифицирована как X28. Однако последствия не были столь катастрофичными, поскольку выброс не был направлен прямо на Землю

Солнечные вспышки — катастрофические явления на поверхности Солнца, вызванные пересоединением (перезамыканием) магнитных силовых линий, «вмороженных» в солнечную плазму. В какой-то момент экстремально скрученные линии магнитного поля обрываются и пересоединяются в новой конфигурации, при этом выделяется колоссальное количество энергии.

В зависимости от интенсивности солнечных вспышек ведется их классификация. Самыми мощными считаются вспышки X-класса. Энергия, выделяемая при таких явлениях, эквивалентна взрывам миллиардов мегатонных водородных бомб.

Эксперты предупредили о магнитных бурях

Мощные вспышки на Солнце обычно являются прологом к магнитным бурям. Ближайшая из них будет в субботу, 16 декабря.

Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу Центр погоды «Фобос»

В лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН) предупредили, что на Земле 31 декабря 2023 года и 1 января 2024-го прогнозируются магнитные бури. Ожидается, что они будут слабыми — класса G1. Также слабые магнитные бури возможны 18, 19 и 22 декабря.

Чем солнечные вспышки грозят людям?

Магнитные бури сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами.

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