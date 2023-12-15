На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?
На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, мощность которой составила Х2,8. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».
Специалисты предупредили о предстоящей магнитной буре в субботу, 16 декабря.
На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку
По данным экспертов, сильнейшая за последние годы вспышка возникла около 20:00 по московскому времени в четверг, 14 декабря. Ей присвоили Х2,8 балла мощности. Этой вспышке предшествовали две среднего уровня — 10:44 (М5,8 балла) и 16:48 (М2,3 балла).
Сегодня, около 20:00 по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года
По интенсивности явление, произошедшее в четверг, опередило вспышку 17 февраля 2023 года, мощность которой оценили в Х2,2 балла.
Мощные вспышки на Солнце регистрировали в 2017 году
До этого рекордные вспышки на Солнце фиксировали шесть лет назад. 6 сентября 2017 года произошла вспышка с баллом X9,3; 7 сентября — X9,3. 11 сентября была замечена вспышка, которой присвоили балл X8.2. Эти события вызвали нарушения радиосвязи и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли.
Что такое солнечные вспышки?
Самая сильная солнечная вспышка, зафиксированная в современную эпоху, произошла 4 ноября 2003 года. Она была классифицирована как X28. Однако последствия не были столь катастрофичными, поскольку выброс не был направлен прямо на Землю
Солнечные вспышки — катастрофические явления на поверхности Солнца, вызванные пересоединением (перезамыканием) магнитных силовых линий, «вмороженных» в солнечную плазму. В какой-то момент экстремально скрученные линии магнитного поля обрываются и пересоединяются в новой конфигурации, при этом выделяется колоссальное количество энергии.
В зависимости от интенсивности солнечных вспышек ведется их классификация. Самыми мощными считаются вспышки X-класса. Энергия, выделяемая при таких явлениях, эквивалентна взрывам миллиардов мегатонных водородных бомб.
Эксперты предупредили о магнитных бурях
Мощные вспышки на Солнце обычно являются прологом к магнитным бурям. Ближайшая из них будет в субботу, 16 декабря.
Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу
В лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН) предупредили, что на Земле 31 декабря 2023 года и 1 января 2024-го прогнозируются магнитные бури. Ожидается, что они будут слабыми — класса G1. Также слабые магнитные бури возможны 18, 19 и 22 декабря.
Чем солнечные вспышки грозят людям?
Магнитные бури сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами.
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