Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
02:07, 15 декабря 2023Среда обитания

На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

«Фобос»: на Солнце произошла сильнейшая вспышка X-класса за последние шесть лет
СюжетВспышки на солнце:

Фото: NASA / Global Look Press

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, мощность которой составила Х2,8. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».

Специалисты предупредили о предстоящей магнитной буре в субботу, 16 декабря.

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку

По данным экспертов, сильнейшая за последние годы вспышка возникла около 20:00 по московскому времени в четверг, 14 декабря. Ей присвоили Х2,8 балла мощности. Этой вспышке предшествовали две среднего уровня — 10:44 (М5,8 балла) и 16:48 (М2,3 балла).

Сегодня, около 20:00 по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года

Центр погоды «Фобос»

По интенсивности явление, произошедшее в четверг, опередило вспышку 17 февраля 2023 года, мощность которой оценили в Х2,2 балла.

Мощные вспышки на Солнце регистрировали в 2017 году

До этого рекордные вспышки на Солнце фиксировали шесть лет назад. 6 сентября 2017 года произошла вспышка с баллом X9,3; 7 сентября — X9,3. 11 сентября была замечена вспышка, которой присвоили балл X8.2. Эти события вызвали нарушения радиосвязи и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли.

Что такое солнечные вспышки?

Самая сильная солнечная вспышка, зафиксированная в современную эпоху, произошла 4 ноября 2003 года. Она была классифицирована как X28. Однако последствия не были столь катастрофичными, поскольку выброс не был направлен прямо на Землю

Солнечные вспышки — катастрофические явления на поверхности Солнца, вызванные пересоединением (перезамыканием) магнитных силовых линий, «вмороженных» в солнечную плазму. В какой-то момент экстремально скрученные линии магнитного поля обрываются и пересоединяются в новой конфигурации, при этом выделяется колоссальное количество энергии.

В зависимости от интенсивности солнечных вспышек ведется их классификация. Самыми мощными считаются вспышки X-класса. Энергия, выделяемая при таких явлениях, эквивалентна взрывам миллиардов мегатонных водородных бомб.

Материалы по теме:
Взрывной характер Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Взрывной характерПредсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
16 июня 2019
Что такое северное сияние? Как оно возникает и где его можно увидеть в России
Что такое северное сияние?Как оно возникает и где его можно увидеть в России
30 октября 2023
От Солнца к сердцу Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
От Солнца к сердцуТри мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
8 сентября 2017

Эксперты предупредили о магнитных бурях

Мощные вспышки на Солнце обычно являются прологом к магнитным бурям. Ближайшая из них будет в субботу, 16 декабря.

Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу

Центр погоды «Фобос»

В лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН) предупредили, что на Земле 31 декабря 2023 года и 1 января 2024-го прогнозируются магнитные бури. Ожидается, что они будут слабыми — класса G1. Также слабые магнитные бури возможны 18, 19 и 22 декабря.

Чем солнечные вспышки грозят людям?

Магнитные бури сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами.

При хроническом недосыпе чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается. В эти дни лучше избегать стресса, а если почувствовали, что стали нервными и раздражительными, добавьте к привычным витаминам магний и В6 на ночь

Надежда Подкорытоваврач-терапевт

Врач-терапевт Надежда Подкорытова рекомендовала метеозависимым людям соблюдать режим сна и работы. Людям с хроническими заболеваниями необходимо принимать назначенные врачом таблетки и иметь их при себе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

      В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

      Врачи скорой начнут оказывать медпомощь без согласия пациента

      Аршавин похвастался своим талантом

      ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

      Пушков рассказал о психозе вокруг Украины

      Во Франции восхитились высказыванием Путина

      США призвали Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

      США раздобыли сведения о нарушении Израилем законов войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости