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14:46, 6 декабря 2023Среда обитания

Астрономы предсказали магнитную бурю на Земле на Новый год

Специалисты предупредили о слабой магнитной буре на Земле 1 января
СюжетМагнитные бури:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На Земле 31 декабря 2023 года и 1 января 2024-го прогнозируется магнитная буря. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

По прогнозу, буря будет слабой — класса G1. Также слабые магнитные ожидаются 18, 19 и 22 декабря.

Сильная магнитная буря уровня G3 прошла на Земле 1 декабря. По мнению синоптиков, начавшаяся в 12:00 по московскому времени магнитная буря стала одной из сильнейших в 2023 году.

Из-за этого явления жители Иркутска могли наблюдать полярное сияние красного цвета. Необычный цвет объяснялся активностью магнитных бурь. Вызванное прошедшей в ноября бурей полярное сияние смогли также видеть жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей.

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