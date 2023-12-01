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17:11, 1 декабря 2023Среда обитания

В небе над российским регионом появилось редкое полярное сияние

В небе над Иркутской областью увидели красное полярное сияние
СюжетМагнитные бури в Москве

Фото: Nelly Volkovich / Unsplash

В небе над Иркутской областью показалось красное полярное сияние. Фотографиями редкого по красоте природного явления местные жители поделились в Telegram-каналах «Иркутск №1» и «Иркутский планетарий».

Особенно хорошо северное сияние было видно на Ольхоне и в Черемховском районе области. Необычный цвет объясняется активностью магнитных бурь.

Полярное сияние в первый день зимы на камеру засняли также жители другого российского региона — Якутии. Местный портал «Улус Медиа» опубликовал фотографии природного явления в Верхневилюйском, Сунтарском, Горном, Ленском, Нюрбинском районах и селе Чурапча.

Северное сияние прогнозировали в четверг и пятницу, 30 ноября и 1 декабря. В Москве, однако непогода помешала его увидеть. Прошедшая в столице магнитная буря, по мнению синоптиков, стала одной из сильнейших в 2023 году.

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      Виктория Клабукова
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