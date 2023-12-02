Лаборатория солнечной астрономии РАН сообщила о сильной магнитной буре на Земле

На Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, буря уровня G3 началась на планете с 12:00 по московскому времени пятницы, 1 декабря. Днем в субботу, 2 декабря, ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).

Прошедшая в столице магнитная буря, по мнению синоптиков, стала одной из сильнейших в 2023 году.

Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд. Утром 24 ноября показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба, этот показатель ниже зафиксированного в 1973 году минимума.