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03:35, 2 декабря 2023Среда обитания

На Земле произошла сильная магнитная буря

Лаборатория солнечной астрономии РАН сообщила о сильной магнитной буре на Земле
СюжетМагнитные бури:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, буря уровня G3 началась на планете с 12:00 по московскому времени пятницы, 1 декабря. Днем в субботу, 2 декабря, ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).

Прошедшая в столице магнитная буря, по мнению синоптиков, стала одной из сильнейших в 2023 году.

Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд. Утром 24 ноября показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба, этот показатель ниже зафиксированного в 1973 году минимума.

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      Марина Совина
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