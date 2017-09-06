На Солнце произошел мощнейший взрыв

В результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, сообщает РИА Новости.

Соответствующие наблюдения произвели российские ученые из числа сотрудников Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

По мнению исследователей, «события такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности». При этом природа произошедшего до сих пор не ясна ученым — ученым предстоит разобраться, почему вспышка подобного уровня произошла на фоне солнечного минимума.

Произошедшая солнечная вспышка принадлежит к классу X и ей был присвоен балл Х9.3, что делает ее одной из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Исходя из позиции Солнца ее воздействие в отношении Земли будет максимальным. Тем не менее ее последствия точно предсказать не представляется возможным.

