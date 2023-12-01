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13:34, 1 декабря 2023Забота о себе

Метеозависимым людям подсказали способы легче перенести магнитную бурю

Терапевт Подкорытова: метеочувствительным людям лучше избегать стресса
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Christian Erfurt / Unsplash

Магнитные бури, которые метеорологи отмечают на Земле с ночи на 1 декабря из-за мощной вспышки на Солнце, действительно могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, рассказала врач-терапевт Надежда Подкорытова. Способы легче перенести сильное геомагнитное возмущение она подсказала в беседе с изданием 74.ru.

По словам врача, магнитные бури прежде всего сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами. Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, Подкорытова посоветовала соблюдать режим сна и работы. «При хроническом недосыпе чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается. В эти дни лучше избегать стресса, а если почувствовали, что стали нервными и раздражительными, добавьте к привычным витаминам магний и В6 на ночь», — объяснила она.

Людям с хроническими заболеваниями, добавила терапевт, необходимо принимать назначенные врачом таблетки и иметь их при себе. В случае заметного ухудшения самочувствия Подкорытова призвала как можно скорее обратиться к врачу для назначения индивидуального лечения, поскольку ярко выраженная метеочувствительность может быть признаком скрытой патологии.

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      Александра Лисица
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