Россиянам рассказали о последствиях вспышки на Солнце

Ученый Язев: вспышка на Солнце не приведет к магнитным бурям

Недавняя мощная вспышка на Солнце не приведет к магнитным бурям. Об этом «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Выброс энергии произошел, когда активная область находилась у западного края солнечного диска. Поэтому есть высокая вероятность, что солнечное вещество после вспышки пройдет мимо Земли.

В данный момент на солнечном диске не видны крупные группы пятен. Из этого следует, что в ближайшие дни магнитных бурь ждать не стоит, уверен ученый.

Утром в понедельник, 29 января, российские астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса М. Она продолжалась 61 минуту. Эта вспышка стала второй за ночь — первая длилась 28 минут.