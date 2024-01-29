Гелиогеофизическая служба: на Солнце произошла мощная вспышка класса М

Российские астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса М, которая произошла утром в понедельник, 29 января. Об этом сообщается на сайте Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики.

«29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. От вспышки зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий», — говорится в сообщении. Отмечается, что космическое явление вызвало нарушение коротковолновой радиосвязи.

Эта вспышка стала второй за ночь. Ранее 29 января в 04:40 мск астрономы зафиксировали рентгеновскую активность в той же группе пятен, которая продолжалась 28 минут и достигла класса M1.3.

Солнечные вспышки класса М являются второй по мощности категорией, которая следует за вспышками класса Х. Они вызывают радиопомехи небольшого или умеренного уровня на дневной стороне Земли. Некоторые вспышки M-класса могут вызвать космические радиационные шторма — потоки протонов и ионов, которые получили значительные энергии и скорости.