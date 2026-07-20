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06:21, 20 июля 2026Россия

В Кремле рассказали о возможных контактах Путина и Моджтабы Хаменеи

Песков: Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин открыт к контактам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, однако пока отсутствуют договоренности по проведению телефонного разговора между ними. Об этом сообщил пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», — сказал чиновник.

Ранее замглавы российского МИД Александр Алимов заявил, что Россия готова содействовать урегулированию между иранцами и арабами.

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