Жители ряда российских регионов увидели северное сияние

В Москве, Петербурге, Подмосковье, ХМАО и Пермском крае увидели северное сияние

Жители ряда регионов России в ночь на 3 мая наблюдали в небе северное сияние. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Полярное сияние минувшей ночью видели в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Белгороде, Твери, Курской области, ХМАО и Пермском крае. Жители этих регионов стали делиться кадрами редкого природного явления в социальных сетях, на которых можно наблюдать небо, окрашенное в зеленый и ярко-розовый цвета.

Появление северного сияния синоптики связали с начавшейся на Земле мощной магнитной бурей. По словам ученых Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, она стала третьей по силе с начала 2024 года.

Ранее в апреле стало известно, что в Индонезии при извержении вулкана произошло редкое природное явление — в него ударили молнии.