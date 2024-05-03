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11:46, 3 мая 2024Экономика

Жители ряда российских регионов увидели северное сияние

В Москве, Петербурге, Подмосковье, ХМАО и Пермском крае увидели северное сияние
СюжетМагнитные бури:

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

Жители ряда регионов России в ночь на 3 мая наблюдали в небе северное сияние. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Полярное сияние минувшей ночью видели в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Белгороде, Твери, Курской области, ХМАО и Пермском крае. Жители этих регионов стали делиться кадрами редкого природного явления в социальных сетях, на которых можно наблюдать небо, окрашенное в зеленый и ярко-розовый цвета.

Появление северного сияния синоптики связали с начавшейся на Земле мощной магнитной бурей. По словам ученых Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, она стала третьей по силе с начала 2024 года.

Ранее в апреле стало известно, что в Индонезии при извержении вулкана произошло редкое природное явление — в него ударили молнии.

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      Полина Кислицына
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