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12:50, 18 апреля 2024Экономика

Редкое природное явление при извержении вулкана сняли на видео

Молнии, ударившие в извергающийся вулкан в Индонезии, сняли на видео

В Индонезии в извергающийся вулкан ударили молнии. О редком природном явлении, которое сняли на видео, сообщает издание Tribunnews.

В провинции Северной Сулавеси во вторник, 16 апреля, проснулся Руанг, один из самых активных местных вулканов. В среду, 17 апреля, произошло еще четыре извержения. На записи, сделанной очевидцами, можно увидеть, как в вулкан, из которого в этот момент выбрасывается лава, бьет несколько молний. Уточняется, что молнии образовались из-за статического электричества от горячего и сухого облака пепла, а извержение вулкана спровоцировали два тектонических землетрясения, произошедших в Молуккском море 9 и 14 апреля. Землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано и в момент извержения Руанга. Столб пепла поднялся на высоту трех километров.

За последние два дня наблюдалось пять извержений Руанга, и эксперты считают, что за ними могут последовать новые, существует также угроза цунами. В четверг, 18 апреля, власти Индонезии объявили об эвакуации более 11 тысяч человек, проживающих в опасной близости к вулкану, а также временно закрыли аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо, расположенный примерно в 100 километрах от Руанга.

Днем ранее стало известно, что у берегов Японии произошло землетрясение.

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      Полина Кислицына
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