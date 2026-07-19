ВС России ударили по изготавливавшему сотни ударных дронов предприятию в Киеве

ВС России ударили по производству ударных дронов в Киеве, уничтожено 400 готовых БПЛА

ВС России нанесли удар по предприятию на западе Киева, которое изготавливает ударные дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официально на этом месте находится производство автозапчастей, однако на складах хранилось не менее 400 готовых БПЛА, утверждает в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По данным агентуры сопротивления, официальное производство автозапчастей использовалось как прикрытие. На территории предприятия изготавливались детали для беспилотников, велась сборка БПЛА и хранилась готовая продукция», — уточнил Лебедев.

ВС России поразили предприятие баллистическими ракетами «Искандер-М» и гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

По мнению Лебедева, ВС РФ преследовали цель уничтожить сразу всю производственную площадку вместе с оборудованием, комплектующими и крупной партией уже собранных БПЛА.

«Предприятие фактически выполняло функции завода и центрального склада ударных беспилотников, предназначенных для дальнейшей отправки подразделениям ВСУ», — считает координатор подполья.

В ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. За 53 минуты по украинской столице прилетело 44 ракеты.