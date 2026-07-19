Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:41, 19 июля 2026Бывший СССР

В Киеве загорелся выпускавший сырье для оптоволоконных FPV-дронов завод

В Киеве загорелся завод, выпускавший сырье для оптоволоконных FPV-дронов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Alice Sacco / Reuters

Российские баллистические ракеты «Искандер-М» и гиперзвуковые «Цирконы» поразили завод пластмасс «Киевхимволокно» в восточной части украинской столицы. О масштабном пожаре на предприятии свидетельствуют данные спутниковой системы NASA FIRMS, пишет Telegram-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев».

Завод выпускал полиэфирное штапельное волокно — ключевое сырье для производства пластикового оптоволокна, которое используется в FPV-дронах с кабельной системой управления. Такие беспилотники получают сигнал через разматываемый оптоволоконный кабель, что делает их неуязвимыми для радиоэлектронных помех.

Мощности «Киевхимволокна» оценивались не менее чем в 1,5 тысячи тонн волокна в год. Это не склад расходников, а крупное промышленное звено, обеспечивавшее сырьем целый сектор производства оптоволоконных линий — от выработки материала до намотки и сборки.

Уточняется, что именно масштаб предприятия делает его сложно заменяемым: для выпуска исходного сырья необходимы стационарное оборудование, бесперебойное энергоснабжение и квалифицированные кадры.

Ранее украинские паблики сообщили, что в ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По всему городу полыхают пожары, небо заволокло дымом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массовый удар баллистикой с начала СВО
    ВС России поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой
    На Западе раскрыли план неонацистов по уничтожению русских
    Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион
    США выразили готовность разрешить Саудовской Аравии обогащать уран
    Форвард «Зенита» оценил свое поведение во время стычки с игроками «Спартака»
    ВС России ударили ракетами по важному для Киева заводу радиоэлектроники
    Стало известно о пожаре на крупном складе под Киевом после удара ракеты
    Киевляне сообщили о возможном новом взрыве в Вишневом
    Нанесен удар по одному из ключевых ракетных заводов Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok