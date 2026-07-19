В Киеве загорелся выпускавший сырье для оптоволоконных FPV-дронов завод

В Киеве загорелся завод, выпускавший сырье для оптоволоконных FPV-дронов

Российские баллистические ракеты «Искандер-М» и гиперзвуковые «Цирконы» поразили завод пластмасс «Киевхимволокно» в восточной части украинской столицы. О масштабном пожаре на предприятии свидетельствуют данные спутниковой системы NASA FIRMS, пишет Telegram-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев».

Завод выпускал полиэфирное штапельное волокно — ключевое сырье для производства пластикового оптоволокна, которое используется в FPV-дронах с кабельной системой управления. Такие беспилотники получают сигнал через разматываемый оптоволоконный кабель, что делает их неуязвимыми для радиоэлектронных помех.

Мощности «Киевхимволокна» оценивались не менее чем в 1,5 тысячи тонн волокна в год. Это не склад расходников, а крупное промышленное звено, обеспечивавшее сырьем целый сектор производства оптоволоконных линий — от выработки материала до намотки и сборки.

Уточняется, что именно масштаб предприятия делает его сложно заменяемым: для выпуска исходного сырья необходимы стационарное оборудование, бесперебойное энергоснабжение и квалифицированные кадры.

Ранее украинские паблики сообщили, что в ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По всему городу полыхают пожары, небо заволокло дымом.