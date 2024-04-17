У берегов Японии произошло землетрясение

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

У побережья Японии произошло землетрясение, сообщает геологическая служба США. Его магнитуда составила 6,3.

Согласно данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр находился в проливе Бунго, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан. Информация об угрозе цунами пока не поступала.

В начале апреля также фиксировались подземные толчки. Тогда магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. При этом подземные толчки ощущались также в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио.

Незадолго до этого на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, признанное самым мощным за последние 25 лет. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.